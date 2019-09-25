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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.09.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Doğuş Balbay: "Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz"

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Doğuş Balbay: "Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz"

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın kaptanı Doğuş Balbay, yarın Fenerbahçe Beko ile Gaziantep'te yapacakları 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine karşılaşma hakkında değerlendirmede bulunan 30 yaşındaki oyuncu, iki takımın da henüz tam hazır olmadığını vurgulayarak, "Sezon başındayız. Bazı sakatlıklar ve talihsizlikler var. Fenerbahçe Beko da çok tecrübeli, finallerde ve bütün kupalarda oynamış bir takım. Çok dikkatli olmalıyız. Sonuçta iki ekipten biri 40 dakika sonunda kupaya ulaşacak. Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'teki sporseverlere iyi bir basketbol izlettirmek istediklerini aktaran Doğuş Balbay, "Geçen sene kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tekrar müzemize götürmek hedefindeyiz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Beko karşılaşması hakkında görüşlerini aktaran Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ise sezonun ilk resmi maçına çıkacaklarını kaydederek, "Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Doğuş Balbay: Kupayı müzesine götüren takım olmak istiyoruz

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