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Doğuş Balbay: "Kulüp olarak hedefimiz..."

Anadolu Efes'te yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Euroleague medya gününde NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Doğuş Balbay, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın performansını değerlendirdi, Anadolu Efes ile de bu sezonkihedeflerini anlattı.

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EuroBasket maçlarını değerlendiren Balbay, "Gayet güzel geçti. Açıkçası hedeflerimiz daha yüksekti. Daha önce ev sahibi olduğumuz turnuvalarda başarılı olmuştuk fakat yeni bir jenerasyon var. Ufuk ağabay ile yeni bir temel atttığımızı düşünüyorum." dedi.

"SAHADA OLAN HERKESİN..."

"Bizim için zorlu bir dönem ama önemli olan ligde play-off vizesi alabilmek. Euroleague ve Türkiye Ligi zor olacak. Bizim maç maç düşünmemiz gerekiyor.

Sahada olan herkesin sezon boyunca iyi performans sergilemesi gerekiyor. Euroleague ve Türkiye Ligi'nde ayakta kalmak zorundayız. Kulüp olarak hedefimiz hep üst seviyeler. Umarım bu sene bunu başarabiliriz."(Ajansspor)

Anadolu EfesBasketbolDoğuş Balbay
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