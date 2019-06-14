Doğukan Sinik sınıfı geçemedi öncelik akademinin
Adı Galatasaray ile anılan Doğukan Sinik’e Fatih Terim’den geçer not alamadı. Tecrübeli teknik adamın önceliği, Galatasaray Akademisi oyuncuları olacak.
Yerli futbolcu rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray ile ismi anılan Antalyasporlu Doğukan Sinik’in transferinin henüz gündeme gelmediği ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi, takip etse de 20 yaşındaki orta saha için Galatasaray’ın herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
38 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
2021 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcunun şu an için Galatasaray’ın gündeminde yer almadığı belirtildi. U21 Milli Takım forması da giyen oyuncu Antalya formasıyla 38 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Genç oyuncu orta sahanın iki yanında da oynuyor. Buna karşın oyuncunun teknik direktör Fatih Terim’in ilk hedefi ve planı da ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın Galatasaray Futbol Akademisi’ndeki yetenekli gördüğü ve beğendiği gençlere ilk önce şans vermek istediği ifade edildi. Fatih Terim’in, Galatasaray’ın 3 Temmuz’da başlaması planlanan ilk kampa da altyapıdan çok sayıda genç oyuncuyu götürerek, performanslarına göre hareket edeceği öğrenildi.
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