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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
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08.05.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers

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Doğu Konferansı'nda ilk finalist Cavaliers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off mücadelesinde Toronto Raptors'ı 128-93 mağlup eden Cleveland Cavaliers, seride 4-0 öne geçerek konferansında finale yükselen ilk takım oldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final dördüncü maçında Toronto Raptors'ı ağırlayan Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 128-93 kazandı.

Seride kayıp yaşamadan 4-0'la finale kalan Cavaliers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Kevin Love 23, Kyle Korver 16, JR Smith 15 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmada 20 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist üretti.
Raptors'ta oyuna sonradan giren Jonas Valanciunas 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. CJ Miles ve DeMar DeRozan 13'er, Serge Ibaka ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

Sixers ilk galibiyetini aldı

Doğu Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Philadelphia 76ers, konuk ettiği Boston Celtics'i 103-92 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve skoru 3-1'e getirdi.

Sixers'ta Dario Saric 25 sayı ve 8 ribaunt, T.J. McConnell ise 19 sayı ile galibiyete katkı sağlarken, Ben Simmons 19 sayı ve 13 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Milli oyunculardan 17 dakika sahada kalan Ersan İlyasova 6 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla mücadele ederken, Furkan Korkmaz ise süre alamadı.

Celtics'te Jayson Tatum 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Marcus Morris 17, Marcus Smart 14 sayı, Al Horford da 10 sayı ve 10 ribaunt ile oynadı.

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