Doğu Konferansı Finali ilk maç, TEK MAÇ ve CANLI! iddaa'da öne çıkan...
NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında normal sezonun lideri Milwaukee Bucks, Toronto Raptors'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu final serisinin bu ilk maçına Misli.com’dan TEK MAÇ olarak bahis yapılabiliyorsunuz, işte öne çıkanlar...
MILWAUKEE BUCKS
- Finallere kalan takımlar arasında en kolay işini halleden şüphesiz Milwaukee Bucks oldu.
- Normal sezonu Doğu’da ve lig genelinde lider kapatan Bucks, çeyrek finalde Detroit’i 4-0, yarı finalde de Boston Celtics’i 4-1’le geçti.
- Giannis Antetokounmpo önderliğinde; Middleton, Mirotic ve Bledsoe’nin üst düzey formda olmaları, milli oyuncumuz Ersan İlyasova’nın da süre aldığında onlara ayak uydurması, Wisconsin temsilcisine hayli başarılı bir sezon yaşatıyor.
TORONTO RAPTORS
- Toronto Raptors normal sezonu 58 galibiyetle bugünkü rakibinin arkasında tamamlamıştı.
- Play-offlar'da Orlando’yu 4-1 geçerken zorlanmasalar da yarı finalde, Philadelphia 76ers serisi 7. maça kadar taşınmıştı.
- Hiç şüphesiz beraberlikle girilen son saniyede Kawhi Leonard’ın çemberde 4 kere sekip içeri düşen ve 92-90 galibiyeti getiren basketi, hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek.
İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?
- Bu sezon 4 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 3 kez Milwaukee Bucks sahadan galibiyetle ayrıldı.
- Milwaukee Bucks, play-offlar'da evinde oynadığı 5 maçın 4’ünü kazandı.
- Milwaukee Bucks bu sezon evinde oynadığı 46 maçta 37 galibiyet elde etti.
- Toronto’nun son 12 maçında, bu karşılaşma için belirlenen 217.5 sayı ALT/ÜST barajı aşılmadı.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHLERİ NELER?
Misli.com’dan CANLI izleme olanağının olduğu ve MBS1 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan maça hem handikaplı, hem de handikapsız bahis seçenekleri açılmış durumda…
785 kodlu handikaplı maç için üyelerin öncelikli tercihi İY1/MS1 şeklinde… 2,25 oranlı bu tercihin kazanması için Milwaukee’nin ilk yarı için 3.5 sayı üstünde, maç sonunda da 6.5 sayı üstünde fark yakalaması gerekecek.
795 kodlu handikapsız maçta ise üyelerin %93 gibi çok büyük bir oranla birleştiği nokta 1,25 iddaa oranına sahip Milwaukee galibiyeti… Toronto galibiyetine 3,00 verilirken, beraberliğe ise 12,00 iddaa oranı belirlenmiş.
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