Doğu Konferansı final serisi başlıyor! Öne çıkanlar...
Boston ile Cleveland arasında oynanacak olan seri, bu akşam saat 22:30'da, CANLI YAYINLA Nesine.com'da başlıyor! Müthiş seri öncesi öne çıkanlara göz atalım...
Boston
- TD Garden'da bu sezon oynadıkları 7 play-off maçını da kazandılar.
- %36'lık 3 sayı yüzdesi ile kalan 4 takım arasında 1'inci sırada yer alıyorlar. (Cleveland, Houston, Golden State)
- Doğu Konferansı ilk tur maçları sonunda defansif ribaunt çekme konusunda liderdiler, yarı final serisinde son sırada yer aldılar.
- Rozier (11.3 -> 18.2), Tatum (13.9 -> 18.8) ve Horford (12.9 -> 17.0), play-off maçları boyunca, normal sezonda yakaladıkları sayı ortalamasının üzerine çıktılar.
Cleveland
- Bu sezonun play-off'unda en farklı galibiyet (128-93, Toronto) ve yenilgiye (87-121, Indiana) imza attılar.
- Konferans finaline çıkana kadar aldıkları 8 galibiyetin 6'sını, 5 ve daha az sayı farkıyla elde ettiler.
- LeBron James, 4 kategoride bu sezonun play-off lideri. (34.3 sayı - 10.0 serbest atış denemesi - 8.6 faul yapılma - 2 triple double)
- Cedi Osman, ilk 5 başladığı, TD Garden'daki Boston maçında 29 dakika süre almış, karşılaşmayı 12 sayı - 5 ribaunt - 1 asist ile bitirmişti. (11 Şubat 2018)
22:30'da başlayacak müthiş karşılaşma, CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
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