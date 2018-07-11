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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
11.07.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Doğan Hakyemez yaşamını yitirdi

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Doğan Hakyemez yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Hakyemez akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alınmıştı.

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.

Antalya’da yaşamını yitiren Doğan Hakyemez’in, geldiği hastanede kalp krizi geçirince tıkalı 4 damarına stent takıldığı, yoğun bakıma alınan Hakyemez’in kalbinin ikinci kez durması üzerine ameliyata alındığı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğulurken, fenalık geçiren eşi Filiz Hakyemez hastanede tedaviye alındı. Hakyemez’in sağlık durumunu hastane bahçesinde yakından takip edenlerden biri olan Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, acı haberi almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Türk basketbolunun önemli bir ismini yitirdiğini anlatan Yasak, “Basketbola önemli hizmetleri olan bir ismi kaybettik. Derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Doğan Hakyemez ağabeyimiz diğer adıyla ‘Dodo’yu yitirdik. Kendisiyle çalışma imkanı bulmuştuk. Çok üzüntülüyüz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Kendisi örnek biriydi. Sözün bittiği yerdeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Hakyemez’in cenazesinin İstanbul’a götürülerek toprağa verileceği belirtildi.

DOĞAN HAKYEMEZ KİMDİR?

Hakyemez, 1950'de doğdu. Basketbol'a Ankara'da başladı. Kariyeri boyunca Necdet Ronabar, Aytek Gürkan gibi önemli basketbolcularla Efes Pilsen çatısı altında oynadı. Ayrıca Galatasaray ve Eczacıbaşı gibi takımlarda şampiyonluklar yaşadı. 1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yeraldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra, menajerliğe başladı. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye millî basketbol takımının menajerliğini yaptı. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı. Antalya'daki yerel seçimlerin ardından belediye başkanının değişmesiyle görevinden ayrılan Hakyemez, Trabzonspor ile anlaştı. Trabzonspor Hakyemez'le birlikte, Beko Basketbol Ligi'ne çıkmayı başardı.

 

 

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