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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
16.07.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Djokovic'in kupa hasreti Wimbledon'da bitti

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Djokovic'in kupa hasreti Wimbledon'da bitti

İki yıldır sakatlıklarla mücadele eden Sırp tenisçi Djokovic, 770 günlük aradan sonra Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşadı - Wimbledon'da 4. kez kupa kaldıran 31 yaşındaki tenisçi, toplamda 13. grand slam zaferini elde etti.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic, 770 günlük grand slam kazanma hasretine son verdi.

Son şampiyonluğunu 5 Haziran 2016 tarihinde Fransa Açık finalinde Büyük Britanyalı Andy Murray'yi yenerek alan Djokovic, sakatlıklarla boğuştuğu iki yılın ardından Wimbledon'da mutlu sona ulaştı. 

17 yıl sonra ilk kez iki tenisçinin de beş setlik yarı final maçlarının ardından finale çıktığı Wimbledon'da Sırp tenisçi Djokovic, Güney Afrikalı rakibi Kevin Anderson'u 2 saat 18 dakika süren mücadelede zorlanmadan 3-0 yenerek turnuvadaki 4. zaferine uzandı. 

Wimbledon'da açık dönemde ilk kez 30 ve üstü yaştaki iki sporcunun karşılaştığı finalden kupayla ayrılan Djokovic, kariyerinin 13. grand slam şampiyonluğunu elde etti. 

4. SIRAYA YERLEŞTİ

Wimbledon'da 4. kez şampiyonluk yaşayan Djokovic, turnuvada en fazla kupa kazanan tenisçiler sıralamasında 4. sıraya çıktı. 

Sırp sporcu, 3 kez şampiyon olan ABD'li John McEnroe ile Alman Boris Becker'i geride bıraktı. Turnuvada en fazla 8 kezle İsviçreli Roger Federer şampiyonluğa ulaşırken, ABD'li Pete Sampras 7, İsveçli Björn Borg 5 kez kupayla Londra'dan ayrıldı. 

NADAL VE FEDERER'İ DURDURDU

Wimbledon'ı kazanan Djokovic, iki yıldır bütün grand slam turnuvalarına ambargo koyan Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal'ın serisine son verdi. 

2016 yılından bu yana Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da üç, Nadal da Fransa Açık ve ABD Açık'ta üç grand slam kazanmıştı. 

6 YIL SONRA İLK

Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ın yer aldığı grand slam takviminde 2012'den bu yana ilk kez aynı yıl Federer, Nadal ve Djokovic şampiyonluğa ulaştı. 

2014'den bu yana da ilk kez üç farklı isim (Federer, Nadal ve Djokovic) sezonun ilk üç grand slam turnuvasında şampiyon olmayı başardı. 

2,25 MİLYON STERLİN KAZANDI

Novak Djokovic, tek erkeklerde şampiyona verilen 2 milyon 25 bin sterlinin sahibi oldu. Kariyerinin ikinci finalini oynayan Anderson ise 1 milyon 125 bin sterlinlik para ödülüyle turnuvadan ayrıldı.

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