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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
08.06.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Djokovic'i eledi! Finalin adı Nadal - Thiem

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Djokovic'i eledi! Finalin adı Nadal - Thiem

Fransa Açık (Roland Garros) erkekler tek finalinde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 4 numarada yer alan Avusturyalı Dominic Thiem karşı karşıya gelecek. 

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık tek erkeklerde yarı finalinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki dün oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Dominic Thiem, 4 saat 13 dakika süren müsabakada Djokovic'i 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı. Öte yandan bugün de hava koşulları nedeniyle maça bir süre ara verildi. 

Thiem ayrıca Djokovic'in 26 maçlık grand slam galibiyetini böylece bitirdi. Avusturyalı raket ayrıca kariyerinde ikinci kez grand slamde finale yükseldi. 
Fransa Açık'ta tek erkekler finali Avusturyalı Dominic Thiem ile İspanyol Rafael Nadal arasında yarın oynanacak. 

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