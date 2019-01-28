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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Djokovic zirveyi bırakmadı, Osaka sürprizi!

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Djokovic zirveyi bırakmadı, Osaka sürprizi!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Osaka birinci sıraya yükseldi 

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Sırp Novak Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Japon Naomi Osaka birinci sıraya çıktı.

Elde ettiği 7. şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 10 bin 955'e çıkararak birinciliğini sürdürdü.
Djokovic'in finalde 3-0 yendiği Rafael Nadal, 2. sıradaki yerini korurken, unvanını korumaya geldiği Avustralya Açık'a 4. turda veda eden Roger Federer, 3'üncülükten 6'ncılığa geriledi.

Birer basamak yükselen isimlerden Alexander Zverev 3'üncü, Juan Martin del Potro 4'üncü, Kevin Anderson ise 5. sırada yer aldı.
Avustralya Açık elemelerinin 2. turunda turnuva dışında kalan milli tenisçi Cem İlkel, 4 basamak çıkarak 250. sıraya yerleşti.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 10 basamağında şu tenisçiler yer alıyor:

1 (1) - Novak Djokovic (Sırbistan): 10 bin 955 puan
2 (2) - Rafael Nadal (İspanya): 8 bin 320
3 (4) - Alexander Zverev (Almanya): 6 bin 475
4 (5) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 5 bin 60
5 (6) - Kevin Anderson (Güney Afrika): 4 bin 845
6 (3) - Roger Federer (İsviçre): 4 bin 600
7 (9) - Kei Nishikori (Japonya): 4 bin 110
8 (8) - Dominic Thiem (Avusturya): 3 bin 960
9 (10) - John Isner (ABD): 3 bin 155
10 (7) - Marin Cilic (Hırvatistan): 3 bin 140

- Kadınlarda Osaka zirvede

ABD Açık'tan sonra Avustralya Açık'ı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Naomi Osaka, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 30 puanla zirveye yerleşti. 21 yaşındaki Japon sporcu Osaka, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan ilk Asyalı tenisçi olarak tarihe geçti.
Beş yıl sonra ilk grand slam finalini oynayan Petra Kvitova, 4 sıra birden atlayarak 2'nciliğe yükseldi.

Avustralya Açık'a dünya 1 numarası olarak gelen Simona Halep, 4. turda elenmesi sonrası 3. sıraya geriledi. Turnuvaya 3. turda veda eden 2018 şampiyonu Caroline Wozniacki de 9'unculuğa düştü.

Kadınlar dünya klasmanında Türk tenisçiler arasında en üst noktadaki Başak Eraydın 189, Avustralya Açık'ta ana tabloya kalamayan Pemra Özgen ise 238. sırada yer aldı.

Kadınlar dünya klasmanının ilk 10 sırası şöyle:

1 (4) - Naomi Osaka (Japonya): 7 bin 30
2 (6) - Petra Kvitova (Çekya): 6 bin 290
3 (1) - Simona Halep (Romanya): 5 bin 582
4 (5) - Sloane Stephens (ABD): 5 bin 307
5 (8) - Karolina Pliskova (Çekya): 5 bin 100
6 (2) - Angelique Kerber (Almanya): 4 bin 965
7 (7) - Elina Svitolina (Ukrayna): 4 bin 940
8 (9) - Kiki Bertens (Hollanda): 4 bin 430
9 (3) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 3 bin 566
10 (11) - Aryna Sabalenka (Belarus): 3 bin 485

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