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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
05.07.2019 - 23:14, Son Güncelleme:

Djokovic ile Pliskova, dördüncü tura yükseldi

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Djokovic ile Pliskova, dördüncü tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın beşinci gününde, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, dördüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının beşinci gün maçları tamamlandı. 

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, üçüncü tur mücadelesinde klasmanda 48. sırada yer alan Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaştı. 

Toplam 3 saat süren mücadelede rakibini 7-5, 6-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, tur atlayan taraf oldu. 
Tek erkeklerde ilk 10'da yer alan iki tenisçi turnuvaya üçüncü turda veda etti. Arjantinli Guido Pella, 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle, İspanyol Roberto Bautista Agut da 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov'u 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 

Pliskova dördüncü turda 

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 1 saat 46 dakika süren mücadelede Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı. 

İki eski dünya 1 numarasının karşı karşıya geldiği maçta 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı. 

8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, Yunan Maria Sakkari'yi 2-1 mağlup ederken, 14 numaralı seribaşı ve eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki ise Çinli Shuai Zhang'a 2-0 yenilerek üçüncü turda elendi. 

15 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff, geriye düştüğü maçta Sloven rakibi Polona Hercog'u 2-1 mağlup etti ve 4. turda Rumen Simona Halep ile eşleşti. 

Favoriler yarın korta çıkıyor 

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, üçüncü turda yarın Fransız Lucas Pouille, 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşacak. 

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, üçüncü turda Büyük Britanyalı Harriet Dart, 4 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise Çek Barbora Strycova ile karşı karşıya gelecek. 

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