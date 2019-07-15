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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aynur Tattersall / Wimbledon (DHA)
15.07.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Djokovic: 'Çimleri yedim, çok lezzetliydi'

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Djokovic: 'Çimleri yedim, çok lezzetliydi'

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer'i yenerek 5'inci kez Wimbledon şampiyonu olan Sırp Novak Djokovic, "Korttaki Ferderer tezahüartlarını Novak olarak duyuyordum. Bu benim çok işime yaradı" dedi.

Dünya 1 numarası Djokovic, 8 kez Wimbledon şampiyonluğu bulunan Roger Federer'i 4 saat 57 dakika süren karşılaşmada 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 yenerek Wimbledon'daki 5'inci , kariyerindeki 16'ıncı grand slam şampiyonluğuna ulaştı.İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler şampiyonu Sırp Novak Djokovic, başarısının ardındaki etkenleri ve nasıl motive olduğunu anlattı. İsviçreli Roger Federer'i 4 saat 57 dakika ile Wimbledon tarihinin en uzun final maçında3-2 yenerek 5'inci kez wimbledon şampiyonluğunu elde ettiği karşılaşma sonunda basının karşısına çıkan Djokovic, karşılaşma boyunca mental olarak gücünü korumak için büyük çaba sarfettiğini ifade ederek "İzleyenlerin çoğunun Federer'i desteklediklerinin farkındaydım ancak Ferderer-Federer tezahüartlarını "Novak" olarak duyuyordum. Bu beni daha çok motive etti" şeklinde konuştu.

Önemli turnuva ve karşılaşmalarda kendine olan inancını yitirmemek için elinden geleni yaptığını ifade eden Djokovic, " Sakin kalmaya ve odaklanmaya gayret ediyorum. Diğer yaptığım şey de karşılaşmaya çıkmadan önce maçı kafamda yaşıyor ve kazandığımı hayal ediyorum. Bunda büyük bir güç olduğuna inanıyorum. Bu tür maçlarda sonuna kadar iyi oynamak zorundasınız. Maçtan önce kendimi dışarıda ne olursa olsun etkilenmemek için motive ettim. Mental denge ve kendine inanmak çok önemli. Kendime burada olmak için bir sebebim olduğu ve karşımdaki sporcudan daha iyi olduğunu söyledim" dedi.

DJOKOVİC "ÇİMENLER ÇOK LEZZETLİYDİ"

Sırp tenisçi Djokovic, 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maç sonunda dizlerinin üstüne çökerek bir parça çim koparıp ağzına atmıştı. Gazetecilerin bu davranışıyla ilgili sordukları bir soru üzerine Djokovic, "Çim inanılmaz lezzetliydi. Hala öğütmeye çalışıyorum" şeklinde çevap verdi.
Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Djokovic 8. kez Wimbledon şampiyonu Roger Federer'i 4 saat 57 dakika süren karşılaşmada 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle 3-2 yenerek Wimbledon'daki 5'inci , kariyerindeki 16'ıncı grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

3 FİNALİ DE KAZANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finali 8 kez şampiyon olan İsviçreli Roger Federer ile Novak Djokovic'i karşı karşıya getirdi. Dünya 1 numarası Sırp Djokovic, Federer ile Wimbledon'da oynadığı üç finali de kazanmayı başardı. Turnuvada ilk şampiyonluğunu 2011 yılında Nadal'ı yenerek kazanan Djokovic, 2014 ve 2015 yıllarında üst üste iki finalde Federer'in karşısına çıktı. İlk finalini 3-2 kazanan Djokovic, ikinci finalinden de 3-1 galip ayrıldı. Sırp raket, turnuvadaki son şampiyonluğunu geçen yıl Güney Afrikalı Kevin Anderson'u 3-0 yenerek elde etti. Federer ile Djokovic, 2012 yılında bu kez yarı finalde karşılaşırken, bu randevudan İsviçreli tenisçi 3-1 galip ayrıldı ve o yıl Andy Murray'yi yenerek şampiyonluğa uzandı.

2.3 MİLYON STERLİN ÖDÜL KAZANDI

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovc, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu. Roger Federer ise 1 milyon 175 bin sterlin ödül verildi.

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