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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.10.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Djedje'den Aybaba'ya sert cevap: Daha yeni geldin!

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Djedje'den Aybaba'ya sert cevap: Daha yeni geldin!

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadro dışı kalan Brice Dja Djedje, kendisi hakkında 'onu takımda görmek istemiyorum' ifadelerini kullanan teknik direktör Samet Aybaba'ya cevap verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da kadro dışı bırakılan Brice Dja Djedje, teknik direktörü Samet Aybaba’nın kendisi hakkında sözlerine yanıt verdi.

Fildişi Sahilli 28 yaşındaki futbolcu Brice Dja Djedje, teknik direktör Samet Aybaba’nın hakkında yaptığı açıklama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Djedje paylaşımında "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın, beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa, rica ediyorum konuşmayın" ifadelerine yer verdi.

SAMET AYBABA NE DEMİŞTİ?

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün antrenman önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dja Djedje ile ilgili bence kulübün bir yaptırım uygulamasının zamanı geldi. Yönetimimize bunu söyledim. Burası marka. Markayı yüksek tutmak lazım. Eğer yapmazsak başka sorunlar yaşarsınız. Bir daha Djedje’yi bu takımda görmek istemiyorum. Hem saha içinde katkısı olmaması hem de saha dışında disiplinsiz davranışları nedeniyle Djedje’yi artık görmek istemiyorum. İçeride, dışarıda ve antrenman sahasında hem performans hem de davranışla ilgili hareket etmezsek o zaman takım bütünlüğünü sağlayamayız. O arkadaş bundan sonra kendi ile ilgili kararı kendisi verecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Djedjeden Aybabaya sert cevap: Daha yeni geldin

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