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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.09.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı kulüplerin yaptığı açıklama!

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Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı kulüplerin yaptığı açıklama!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz! Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Diyarbakır'da köy yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün açıklamasında, "Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı, yaralanan 13 vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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