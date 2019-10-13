Dirk Kuyt Southend United yolunda
Sembol futbolculardan Dirk Kuyt, antrenörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Hollandalı yıldız, İngiltere League One ekiplerinden Southend United takımında yardımcı antrenör olmaya hazırlanıyor.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kuyt, İsveçli Henrik Larsson'un 2 numarası olacak.
Liverpool'un kült ismi olan Kuyt, 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de oynamış ve sarı-lacivertli takımda da iz bırakan bir performans ortaya koymuştu.
Futbolu bırakan Kuyt, 2018 yılından bu yana Feyenoord'un 19 yaş altı takımında antrenörlük yapıyor.
Son olarak AFC Wimbledon'a 4-1 yenilen Southend takımı ligde 22. sırada zor günler geçiriyor. League One, İngiltere'nin üç numaralı ligi konumunda.
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