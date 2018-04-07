Dirk Kuyt geri dönüyor! Büyük sürpriz...
Geçtiğimiz yıl sahalara veda eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, hâlihazırda yardımcı antrenörlük görevini üstlendiği Quick Boys takımında sezon sonuna kadar oynama kararı aldı.
37 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın 4. liginde mücadele eden ve bir üst lige çıkma savaşı veren takımda kısa süreliğine forvet pozisyonunda görev alacak. Kuyt, yeşil sahalara böyle dönüş yapacak. (Fanatik)
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