Dirk Advocaat, Feyenoord'a doğru!
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından, hali hazırda Utrecht'i çalıştıran 71 yaşındaki Dick Advocaat'ın, yeni sezonda Feyenoord'un başına geçeceği iddia edildi.
Algemeen Dagblad ve Voetbal International haber siteleri, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 71 yaşındaki tecrübeli teknik adamın yeni sezonda Feyenoord'a geçeceğini iddia etti.
Feyenoord A Takım Direktörü Martin van Geel, Giovanni van Bronckhorst'ın yerine geçebilecek isimleri listelerken, liste içindeki isimlerden birinin Advocaat, bir diğerinin de Cocu olması dikkat çekti.
Haberin detayında, şu an U19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt'ı da, önümüzdeki sezon yardımcı antrenör olarak A takımda görebileceğimiz belirtildi.
O LİSTEDE COCU DA VAR!
İşte Hollanda basınında, önümüzdeki sezon Feyenoord'un başına geçeceği konuşulan isimlerden oluşan o liste:
Martin Jol
Jaap Stam
Philip Cocu
Maurice Steijn
Henk Fraser
Dirk Advocaat
Hein Vanhaezebrouck
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