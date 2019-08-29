Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."
GeriFutbol Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.08.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak Kadıköy'ü bayram yerine çevirmek istediklerini söyledi.

Dirar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sezona 2'de 2 yaparak başladıklarını belirterek, Trabzonspor müsabakasıyla ilgili, "Taraftarımız bizleri bekliyor. Lige iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir takımla oynayacağız. Saha içinde çok fazla mücadele olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber iyi bir görüntü sergilemek istiyoruz." diye konuştu. 

Takım içinde pozitif bir ruh hali olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Pazar günü iyi bir maç bizleri bekliyor. Trabzonspor maçından önce 6 puan yapmak bizim için önemliydi. Şu anda takım içinde futbol oynamaktan keyif alan bir ortam görüyorum. Herkes pozisyona girmeye çalışıyor. Oynadığımız oyundan zevk almaya çalışıyoruz. İyi bir momentum yakaladık, umarım bu şekilde de devam eder. Lig sonuna kadar elde edebileceğimiz maksimum puanları almak istiyoruz. Özellikle büyük maçlarda, kendi evimizde oynadığımız maçlarda galibiyetler bizim için çok daha önemli. Bu maçı alarak Kadıköy'ü umarım bayram yerine çeviririz." ifadelerini kullandı. 

Dirar, ligin 2. haftasında kendisinin attığı son dakika golüyle 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesiyle ilgili ise şunları kaydetti: 
"Maçın son dakikaları yorgun geçiyor. Bir anlamda da riskliydi. Rakip takım kontratak yakalayabilirdi. Benim karakterim bu. Yorgun olsam bile kendimi o anda motive etmeye çalışıyorum. Son dakikalarda da mücadeleye devam ettim ve öyle bir pozisyon yakalayıp gole çevirdim. Benim mantalitem mücadele etmeye devam ediyor. Son dakikalarda konsantrasyon kaybı olabiliyor takımlar için ama biz o maçta fizik olarak oldukça iyiydik. Bence farkı da yaratan bu oldu bizim açımızdan. İdmanlar maçın aynasıdır. Bir futbolcu idmanda da hazır olmalı. O enerjiye sahip olmalı ki maçta da aynı enerjide olsun. Ben idmanda da kaybetmeyi sevmem. İdmanda da bütün enerjimi yansıtmak istiyorum. Bu günlük yaptığınız, konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi. İdman bizim rutinimiz." 

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından sol bekte görev yapmaya başlayan 33 yaşındaki futbolcu, "Ben profesyonel bir oyuncuyum. Takımın her zaman emrindeyim. Tabii ki hocanın kararı. Hoca bana hangi pozisyonda oynamamı söylerse o pozisyonda maksimumu göstermek zorundayım. Sol bek oynamak tercihin mi diye sorarsanız tercihim değil ama oynadığım tüm pozisyonlarda maksimumu sergilemek zorundayım." diyerek sözlerini tamamladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'da Seri'nin cezası belli oldu!
Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."
Robert Lewandowski, 2023'e kadar Bayern Münih'te
Galatasaray kafilesi Kayseri'de