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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Dirar ve Soldado, otizme dikkat çekmek için tenis oynadı!

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Dirar ve Soldado, otizme dikkat çekmek için tenis oynadı!

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado ve Faslı oyuncusu Nabil Dirar, otizme dikkat çekmek amacıyla, otizmli çocuklarla tenis kortuna çıktı ve gösteri maçında oynadı.

Antuka Tenis Akademisi’nin düzenlediği Otizm Farkındalık Tenis Ligi ev sahipliğinde düzenlenen Otizm Farkındalık etkinliği gerçekleşti.

Sporben Otizm Derneği Kurucusu Bener Erkorur ve otizmli sporcuların yer aldığı organizasyona Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İspanyol forvet Roberto Soldado ve Faslı futbolcu Nabil Dirar katıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan dernek kurucusu Bener Erkorur, Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin otizmi bilmediğini söyleyerek, “İnsanların otizmi bilmeleri için, bilinçlenmeleri için çabalıyoruz. Arkamızda çok önemli sporcular var. Spor Otizmli bireylerin hayatında çok önemli bir yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Comolli: “Dirar’ın performansı beni endişelendiriyor”

Hem kendi adına hem de Soldado ve Dirar adına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, “Bizleri bugün burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Geçen yıl Soldado’nun buraya geldiğini ve tenis yetenekleriyle çok kuvvetli bir iz bıraktığını biliyorum. Nabil, Soldado’nun yanında neler yapacak, bunları görmek için sabırsızlanıyoruz. Nabil’in sağ ayaklı olduğunu düşündüğümüzde buraya gelmeden önce bana 'Sol elimle oynayacağım' dedi ve bu beni çok endişelendiriyor! Bunu bir kenara bırakacak olursak, sadece birkaç dakikamızı burada geçirdik ve çok duygusal anlar yaşadık. Bize bazı videolar izletildi ve bu çocuklara nasıl yardımcı olunduğunu ve kendilerini sporla nasıl geliştirdiklerini gördük. Neler söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Muhteşem bir iş çıkarılmış. Otizmli çocukların gelişimiyle ilgili sunumlar izletildi ve nereden nereye geldikleri gösterildi. Bu videolar bize inanılmaz umut verdi. Onların gelişimine daha çok dikkat edersek o kadar gelişim gösterirler. Sporben Derneği de bizim desteğimizle yaptıkları çalışmalarda çok daha iyi sonuçlar alacaklardır, buna inanıyorum” açıklamalarını yaptı.

Dirar ve Soldado, otizme dikkat çekmek için tenis oynadı

Soldado: “Tekrar burada olduğum için mutluyum”

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de bu organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Roberto Soldado, “Beni bir kez daha buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dirar için de benim için de burada olmak büyük bir keyif. İzlediğimiz görüntülerde dokunaklı durumlar var ama herkesin onlar için ne kadar çalıştıklarını ben burada gördüm. Onların dinlenmeye ve ilgiye ihtiyaçları var. Çocukların çabalarını görmek memnuniyet verici. Zor bir hastalıktan bahsediyoruz ama çabalayarak ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Geçen sene olduğu gibi tekrar bu sene de buradayım ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Dirar: “Sayemizde insanlar bu hastalığı daha çok tanıyacaktır”

Soldado’nun ardından konuşan Dirar da, İspanyol golcü ve Damien Comolli gibi burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek “Sizlerle burada olmak bizim için büyük bir keyif. İnsanlar bizim sayemizde belki de bu hastalığı biraz daha tanıyacaktır. Soldado’yla beraber bir tenis maçına çıkacağız ve biraz olsun keyif verip onların yüzünde gülümseme oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Dirar ve Soldado gösteri maçına çıktı. Maçın ardından ise organizasyona katılım gösteren Damien Comolli, Roberto Soldado ve Nabil Dirar’a birer plaket verildi.

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