Dipten geldiler, derbi kozu oldular!

Sarı lacivertlilerde şu ana dek kaptan Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Vedat Muriqi öncü rolleri üstlendi. Ancak G.Saray karşısında ilk 11’de forma giyme ihtimali yüksek olan farklı 4 ismin bir dönem takımdan veya futboldan kopma noktasına gelmiş olması dikkat çekiyor. İşte Türk Telekom Stadı’nda yarın oynanacak dev karşılaşma öncesi; camiaya teknik direktör Ersun Yanal tarafından kazandırılan ve şimdilerde hocanın elini güçlendiren ‘kare as’ Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Jailson ve Ozan Tufan’ın hikâyeleri...

Taraftar tepkisinden, alkışlanmaya...

Ozan Tufan (5 maç, 450 dakika): Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da kiralık geçiren Ozan Tufan, kariyerinin başlarında büyük potansiyel olarak gösteriliyordu. Ancak ilerleyen yıllarda sıkıntılı dönemlerden geçen Ozan, Sergen Yalçın ve kiralıktan döndükten sonra Ersun Yanal’ın dokunuşla

rıyla hayata döndü. Topuk Yaylası’ndan itibaren hırsla çalışıp, nerede görev verilirse orada her şeyini ortaya koydu ve kaptan oldu. ·

Nabil Dirar (5 maç, 450 dakika, 2 gol): Ersun Yanal göreve geldiğinde kadro dışıydı. Yanal, oyuncusuyla özel görüşmeler yaptı. Ondan faydalanmak istediğinin altını iyice çizdi. Dirar takıma döndü belki ama Audi Cup’taki Bayern Münih maçında tepkiler sonrası oyundan çıkmak istedi. O anda Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu devreye girdi. Dirar, Fenerbahçe camiası için önemli bir isim konumuna gelip sol bekteki Hasan Ali açığını başarıyla kapattı.

Artık özgüvenleri yerine geldi

Tolga Ciğerci (5 maç, 377 dakika, 1 gol, 1 asist): Yaşadığı sakatlıklar futbol hayatını olumsuz etkiledi ancak Tolga hep kariyerine tutunmaya çalıştı. 11 Mayıs 2019’da 1 yıl sonra Akhisar U-21 maçıyla futbola dönmüştü. Yanal ile ekibi fiziksel ve mental açıdan güçlenmesini sağladı. Şimdi takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Tolga, sezona 1 gol ve 1 asistle başladı. Galatasaray maçında sol açıkta görev alabilir. ·

Jailson (5 maç, 405 dakika): Yanal nerede derse, orada formayı giyen isimlerden biri daha... Sezon başından bu yana stoper bölgesinde yaşanan sıkıntılı süreçler nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın ‘yeni stoperi’ oldu âdeta. Kural hatası başvurusunda bulunulan Alanya maçında ikinci golde bir hatası olsa da, şu ana kadarki süreci kulübüne ve hocasına bağlılıkla çok iyi yönetip yeni bir mevkinin vazgeçilmezi haline geldi.