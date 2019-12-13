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Futbol
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diogo Jota, Beşiktaş maçında tarih yazdı!

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Diogo Jota, Beşiktaş maçında tarih yazdı!

Wolverhampton'ın genç futbolcusu Diogo Jota, Beşiktaş maçında UEFA Avrupa Ligi rekorunu kırdı.

Ev sahibi Wolverhampton’ın Portekizli oyuncusu Jota oyuna girdikten sonra 9 dakika 38 saniye içinde 3 gol atarak hat-track yaptı.

Jota, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan isim olarak tarihe geçti.

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