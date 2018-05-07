Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transfer mektubu! "Anlayış gösterin..."
Dinamo Kiev’in Beşiktaş’tan Denis Boyko’nun bonservisi ile beraber Vida’yı da istediği iddia edildi… Kulüp Başkanı Ivan Surkis imzasıyla siyah-beyazlılara iki oyuncu için 5 milyon Euro teklif yapıldığı bildirildi.
Surkis’in ayrıca Başkan Fikret Orman’a hitaben yazdığı mektubun da İstanbul’a gönderildiği belirtildi. Bu mektupta Surkis’in Orman’a hitaben, “Denis dönmek istemiyor. Anlayış gösterin. Domo’da (Domagoj Vida’da) evini özlemiş. Para için İstanbul’a gitti ama hata yaptığını anladı. Çok daha fazla para kazanmak için gitti. Şimdi oynamak istiyor. İkisi için 5 milyon Euro oldukça makul bir rakamdır” yazdığı iddia edildi. (Fotospor)
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