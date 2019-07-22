Dinamo Bükreş'in hocası maçta kalp krizi geçirdi
Dinamo Bükreş'in teknik direktörü Eugen Neagoe, maç esnasında yedek kulübesinde kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda olan çalıştırıcı gözetim altında tutuluyor.
Romanya 1. Lig'de Dinamo ile Craiova arasında yapılan mücadelenin 25 dakikasında rahatsızlanan 51 yaşındaki teknik adam, apar topar hastaneye götürüldü.
Hastanede kendine gelen Neagoe ile olarak doktorlara maçın skorunu sordu. Bükreş ekibi maçı 2-0 kaybetti.
Teknik direktörlüğe uzun bir ara vermesi beklenen teknik adamın Dinamo takımında da kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.
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