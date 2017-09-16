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Dilmen'den flaş açıklamalar: Belli oldu ki G.Saray...

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İlk yarı sonrası Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet Haber
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Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında ilk yarı 1-0 önde kapadığı maçın devre arasında Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamalar:

'Belli oldu ki, Galatasaray'ın ligin tamamına yakınında coşku problemi olmayacak. Topla, tüfekle ifadesi doğru. Gomis tek başına gol attı, Belhanda'nın pasıyla değil. Pres yaptı, topu dürttü. 2 kez ofsayttan çıktı. Gomis o heyecan, 5-10 saniyede geçen hareketlilik arasında topu çekti, vuruş yaptı.Gomis'te ben geldim, 3 alayım, 5 alayım yok. Sorumluluk sahibi. Hafta arasında Florya'da gençlerle buluşması güzel bir şey. Galatasaray hızlı oyun ile, aceleyi karıştırıyor ve çok ciddi hatalar yapıyor.Galatasaray'ın her maçta mutlaka öne geçmesi lazım. Oyunu 0-0 götürürken, çok kontra yemeye müsait bir takım". Her maç sadece Gomis gol atmamalı. B,C diğer oyuncularında devreye girmesi lazım. Özellikle Belhanda'nın daha çok öne çıkması lazım. Gol atması lazım.'

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