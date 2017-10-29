Dilmen'den flaş açıklamalar!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:
'İlk yarıda Trabzonspor oynadı, Galatasaray da biraz oynamaya çalıştı. Galatasaray'da 2 futbolcu hariç hepsi kötü. Muslera da. Bir tane tartışmalı penaltı pozisyonu var Denayer'in. Baktım, penaltı değil. Yusuf, Pereira ve Fernando, 45 değil 90 dakikalık koştular ilk yarıda. Kırmızı kartlar doğru mu, doğru. Olcay sarı kartla yırtacaktı, devam etti. Feghouli de itmeyle durmadı. Galatasaray kanatsız oynadı. Tolga sol açık değil, Feghouli de sağ açık değil.'