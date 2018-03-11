Dilmen'den flaş açıklama: Kocaman dolduruşa gelmedi
Ligin 25. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.
İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başlar:
'Akhisar maçı Fenerbahçe'nin dengesini bozdu, hafta içi yaşananlar da öyle. Aziz beyin, Ali beyin kongre çalışmaları, puan farkının artması bu maçı Fenerbahçe için daha da önemli bir hale getirmişti. Bu dönemi atlatmak teknik direktörler için önemlidir.
Kameni konusunda insanların kafasında soru işareti vardır ama Aykut Kocaman, Volkan Demirel konusunda son derece doğru karar vermiştir. Korkunç bir baskı vardı ama Aykut Kocaman bu krizi sessizce halletti.
Volkan Demirel bu tip stresli maçları kaldırabilecek tecrübeye sahip, Volkan da bugün uzatılan eli geri çevirmedi. Aykut Kocaman, Volkan Demirel konusunda dolduruşa gelmedi. Çok kritik iki top çıkarttı ve bir tane de yılın kurtarışını yaptı'
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