Dilmen'den övgü dolu sözler: Sanki UEFA kazanacak gibi...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen,Galatasaray'ın ilk yarıyı 3-1 önde kapadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

“Gördüğüm en coşkulu takım. Sezonun son maçı sanki UEFA ya da lig kupası kazanacak gibi. İnanılmaz bir konsantrasyon var. Korkunç başladılar.

Bu bazen heyecanladırır ve hata da yaptırır. Coşkunun karşılığını 3-1 ile aldı. Belhanda klas bir oyuncu. Bir tek geçen yıldan kalma; duran toptan Muslera faciası var. Bir kaleci altı pasın içine çıkmıyorsa… Ben bu konuda eleştiriyorum. Bu da 17. yediği gol. Yine her zaman olduğu gibi bir-iki adım geri gitti. Kaleci kornerden gelen topa çıkacak.

Galatasaray taraftarının sevdiği bir coşku vardı. Kayserispor da kadroyu bayağı bir yenilemişler. Ben İngilizce kursuna başlayayım. Bu kadar yabancı varken. Ben de herkese Yalçın Çetin gibi Espinoza derim. Bütün kulüplere baktığımda genelde yabancı ağırlıklı oynuyorlar. Kayseri halen oyunun içerisinde. Tudor, ikinci yarıda Selçuk İnan ve Yasin Öztekin’i oyuna sokar gibi gözüküyor.”