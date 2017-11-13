Dilerim ki Lucescu'nun son maçı olur! Bir zamanlar Türkiye'de 3 büyük kulüpte hangisi kötü bir gidişat içinde olsa kurtarıcı olarak Lucescu'nun ismi ön planda olurdu. Lucescu efsanesi sonunda geri döndü ama Romen teknik adamın bence artık antrenörlük miladı dolmuş! Bu Lucescu, bizim o bildiğimiz eski Lucescu değil! Türk futbolunun geleceği için bu karşılaşmanın Lucescu'nun son maçı olması dileğiyle......

Lucescu'nun sürdüğü kadroyu anlamak mümkün değil. Yeni jenerasyon, gelecek ve genç bir milli takım diyoruz ama Türk futbolunun İspanya'daki en önemli temsilcilerinden Enes Ünal yine 11'de yok. Biz Enes Ünal'ı bu maçta izleyemezsek ne zaman izleyeceğiz? Enes Ünal'ı oynatmaması bana göre çok hatalı bir karar Cenk Tosun yine 11'de başlıyor.

Lucescu, Türk futbolculara kulüplerinde daha fazla süre verilmesini dile getirip duruyor. Aslında başarısızlığına bahane ve kılıf arıyor. Dünkü tercihleri de bunu gösterdi. Neden mi? Türkiye Liginde en formda orta saha oyuncusu kim diye sorsanız 10 kişiden 9'u Emre Akbaba der. Deniz Türüç'ü de yanına ekler! Ama Lucescu iki futbolcuyu da ilk 11'e almamış!