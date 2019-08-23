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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
23.08.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...

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Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaa'da! İşte oranlar...

Bahisseverler için keyfine doyum olmayacak bir 50 saat! Tam 10 TEK MAÇ, an itibariyle iddaa bülteninde, işte detaylar...

Bahisseverlere müjde! An itibariyle iddaa bülteninde 10 TEK MAÇ yer alıyor, hem de hepsi 50 saat içinde...

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçı, bu akşam saat 20:30'da Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak ve iddaa'da bu karşılaşma TEK MAÇ olarak oynanabiliyor!

Beşiktaş'ın galibiyetine 1,40 oran açıklandı ve Misli.com üyeleri de en fazla bu tercihe güveniyor...

Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaada İşte oranlar...

Bitmedi, bu akşam İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'nın konuğu Everton ve bu mücadele de iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yerini almış durumda!

SÜPER LİG'DE DEV MAÇ, TEK MAÇ!

Süper Lig'de 2. haftanın sonucu en çok merak edilen maçı, Başakşehir ile Fenerbahçe'yi bir araya getirecek maçta da TEK MAÇ fırsatı bulunuyor...

İlk olarak 2,20 ile Fenerbahçe favoriydi ama an itibariyle Başakşehir 2,20 ile favori konuma geçti! Misli.com üyeleri ise en çok 1,55 oranıyla "2.5 ÜST" tercihine güveniyor.

Dile kolay, 50 saat içinde 10 TEK MAÇ iddaada İşte oranlar...

BUNDESLIGA'DA HAFTANIN MAÇI HEM CANLI, HEM DE TEK MAÇ!

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke, Veltins Arena'da Bayern'i ağırlıyor... Bundesliga'da haftanın maçını hem Misli.com'dan CANLI olarak izleyebileceksiniz, hem de TEK MAÇ olarak kuponlarınıza ekleyebilirsiniz...

1,25 oranıyla "Bayern kazanır" tercihi şimdiden en çok tercih edilen seçenekler arasında yerini almış durumda!

PREMIER LİG'DE NEFES KESECEK MAÇ, TEK MAÇ!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, İstanbul'da Süper Kupa zaferi yaşayan Liverpool, Anfield'da Arsenal'i konuk ediyor.

Premier Lig'de nefes kesecek maç, iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabiliyor...

1,30 oranıyla "Liverpool kazanır" tercihini Misli.com üyelerinin kupona ekleme oranı ise %31!

BİTMEDİ, TRABZONSPOR VE GALATASARAY'IN DA MAÇLARI TEK MAÇ!

Pazar günü saat 19:15'te Trabzonspor'un konuğu Yeni Malatyaspor, 21:45'te ise Galatasaray'ın konuğu Konyaspor olacak.

Süper Lig'de pazar keyfi, TEK MAÇ'larla çıkacak! İki karşılaşmaya da MBS1 avantajıyla oynayabilirsiniz...

PORTEKİZ'DE TEK MAÇ KEYFİ!

Portekiz'ğin iki büyük kulübü, Benfica ile Porto'yu 24 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya getirecek olan karşılaşma da TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde...

VE İTALYA SERIE A!

İtalya Serie A'da yeni sezon, 2 TEK MAÇ ile açılıyor...

25 Ağustos Pazar günü 19:00'da "Udinese-Milan" ve 21:45'te "Sampdoria-Lazio" karşılaşmaları TEK MAÇ seçeneğiyle, an itibariyle bültende!

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