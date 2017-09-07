Dijitalleşme iş yapış biçimimiz ve kültürümüz

Espor dünyası Ülker için neden önemli? Türkiye’deki bu büyük popülariteyi neye bağlıyorsunuz?

Espor dünyada ve Türkiye’de günden güne büyüyor. Son 10 yılda teknolojide ve internet alanında yaşanan değişim ve gelişim esporun da büyümesini sağladı. Türkiye’de mobil, bilgisayar veya tabletler üzerinden 30 milyondan fazla kişi oyun oynuyor. Oyun sektörünün büyümesi, markaların oyun oynayanlara ulaşma isteklerini artırdı. Günümüzde markaların stratejilerinde espor da yer almaya başladı. Bu ilginin her geçen gün daha da artacağına inanıyoruz. Yapılan araştırmalara göre konsollar, donanım ve yazılım ögelerini kapsayan oyun sektörünün toplam büyüklüğü 2016 yılında 91 milyar doları buldu. Her geçen gün büyüyen bu alanda, markaların yanı sıra Paris Saint Germain, Schalke 04, Miami Heat, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi tüm dünyada popüler ve taraftar kitleleri olan takımların da espor alanına yatırım yapması, bu alana ilgi duyanların sayısının artmasını sağlıyor.

Güncel rakamlara baktığımızda Türkiye’de 30 milyona yakın oyuncu olduğu biliniyor ve oyun pazarının 500 milyon dolar sınırına ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar özellikle espor alanında ciddi bir potansiyelin olduğunu bize gösteriyor. Bu artış trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.

Büyük bir şovun parçası olacağınız Türkiye Büyük finalinden beklentileriniz neler?

Bu büyük organizasyonun içinde olmaktan, gençlerin heyecanını paylaşmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl League of Legends oyununda bir takımı destekleyerek E-spor’a giriş yapmıştık. Bu yıl ise alanımızı biraz genişleterek League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin sponsoru olduk. Genç hedef kitleyle onların dilinde iletişim kurmayı önemsiyoruz. Ülker olarak dijitalleşmeyi bir pazarlama konusu olarak değil, iş yapış biçimimiz ve kültürümüz olarak görüyoruz.

E-spor, geleneksel sporlarla karşılaştırıldığında özellikle teknik ekipman konusunda çok büyük finansal kaynak gerektirmemesi, bireysel veya bir takım sporu olarak rekabete açık olması nedeniyle özellikle genç kitlelerce tercih edilen bir spor dalı olarak kabul görüyor. Bu oyunların finallerine baktığımızda ise izleyici oranları milyonlarla ölçülüyor. Ülker markasını gelecek nesillere taşımak için günün ruhuna uygun ve güncel tutmayı önemsiyoruz. Bu alandaki gayretlerimizi dünya normlarıyla karşılaştırıyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Esporu ise genç hedef kitleyle etkileşimde olacağımız önemli alanlardan biri olarak belirledik. Gençlerin bulundukları alanlarda yer almayı önemsiyoruz. LOL Türkiye Büyük Finali de bu alanların en önemlilerinden bir tanesi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Bu projelerin içinde yer alarak gençlerle olan bağlarımızı güçlendiriyoruz. Onların dilini, davranış şekillerini daha yakından gözlemleme fırsatımız oluyor. Gençlerle, onların dilinde iletişim kurmayı çok önemsiyoruz. Bu onları daha iyi anlamamıza fırsat sağlıyor.

İlerleyen dönemlerde esporla ilgili yeni projeleriniz olacak mı?

Önümüzdeki yıllarda da espor alanındaki gelişmeleri yeni trendleri yakından takip etmeye bu alandaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.

(KAYNAK: FİTBOL DERGİ / RÖPORTAJ: KORAY DURKAL)