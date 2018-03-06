Dijital dergi Spor Arena Plus'a erişim artık daha kolay
Dijital çağın spor dergisi Spor Arena Plus’a erişim artık çok daha kolay...
Bugüne dek sadece Dergilik uygulamasıyla akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan indirilip okunabilen dergi, kendi satış sitesinden indirilerek tablet, mobil telefon ve masaüstü bilgisayarlardan da okunabilecek. ‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/edergi-sporarena’ adresinde yer alan ‘Satın Al’ butonuna bastıktan sonra sadece 6 adımda dergiyi indirebilir, Spor Arena Plus’ın Şubat ve Mart sayılarının her birine lansman fiyatına özel olarak 3.99 TL’ye sahip olabilirsiniz.
NASIL SATIN ALABİLİRSİNİZ?
1- edergi.sporarena.com veya hurriyet.com.tr/edergi-sporarena adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.
2- Derginin hangi sayısını satın almak istediğinizi seçin ve ‘Sepete Ekle’ butonuna basın.
3- Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin.
4- İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.
5- Banka kredi kartı bilgilerini yazın ve onaylayın.
6- İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.
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