Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly spor çalıştayında işbirliği çağrısı yaptı

Türk sporunun mevcut sorunları ile çözüm önerilerinin ele alınması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın evsahipliğinde Ankara’da düzenlenen “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı”na katılan ve açılış konuşmasını yapan beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, Türk futbolunun ve Süper Lig’in gelişimi için tüm tarafların desteğinin gerekliliğine ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na böylesine önemli bir çalıştayı organize ettiği için teşekkür ederek sözlerine başlayan Al-Obaidly, şunları söyledi: “Biz bu platforma Türk futbolunun en büyük yatırımcısı olarak katılıyoruz. Türk futbolunun ve kulüplerin birliği bizim için çok önemli. Herkesin birbirini desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Bütün paydaşlarımızla tartışmamız gereken konular vardı; ancak daha önce böyle bir fırsat bulamamıştık. ‘Daha ileriye gitmek için nasıl bir plan oluşturabiliriz, ortak konularımız hakkında birlikte neler yapabiliriz’ gibi soruların yanıtlarını aradık. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki hem ulusal hem de uluslararası alanda Türk futbolunu geliştirmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.”

Al-Obaidly: “Türk futbolu için buradayız”

Düzenlenen çalıştayın bütün paydaşlar için çok önemli olduğunu ve karşılıklı görüş alışverişi açısından oldukça verimli geçtiğini ifade eden Al-Obaidly, “Türk futbolu için buradayız. Birlik olmamız son derece önemli. Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yaparsa hem sportif hem de ekonomik açıdan ileri gideceğimize inanıyorum” dedi.

Digiturk’ün Süper Lig yatırımlarının devam edeceğini de vurgulayan Al-Obaidly, yayınları daha da kaliteli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını ve en önemli sorunlardan birisi olan korsan yayınla mücadele konusunda tüm tarafların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, herkesin bu konuda hassas davrandığını sözlerine ekledi.