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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Diego Reyes'ten transfer itirafı: "Neredeyse Fenerbahçe'ye dönecektim!"
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Futbol
Fanatik
10.02.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Diego Reyes'ten transfer itirafı: "Neredeyse Fenerbahçe'ye dönecektim!"

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Diego Reyes'ten transfer itirafı: "Neredeyse Fenerbahçe'ye dönecektim!"

Fenerbahçe'nin devre arasında Leganes'e kiraladığı Meksikalı stoper Diego Reyes, İspanyol basınına verdiği röportajda transfer süreciyle ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamadığı için devre arasında La Liga ekibi Leganes'e kiraladığı Diego Reyes, İspanyol basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkede yayım yapan AS gazetesiyle özel bir röportaj gerçekleştiren Meksikalı stoper, Leganes'e transferinin neredeyse suya düşeceğini ve Sarı Lacivertliler'e dönme ihtimalinin gündeme geldiğini ifade etti.

"Saat 23.50'de imzayı attım." diyen 26 yaşındaki futbolcu, "Birkaç gün öncesinden gelmiş olmama rağmen imzayı atmam uzun zaman aldı. Transferin son gününde Leganes'teki bir otelde bekledim. Menajerim benden daha kaygılıydı." ifadelerini kullandı.

Transferin son gününde Fransa'dan da bir teklif aldığını ifade eden Meksikalı savunmacı, "Eğer transfer suya düşmüş olsaydı Türkiye'ye dönecektim. Ancak bu, benim için çok zor olacaktı. Zira yerime iki oyuncu alınmıştı. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım." şeklinde konuştu.

Leganes'e gitme nedeninin daha fazla süre almak olduğunu söyleyen Reyes, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğine yönelik soruyaysa "Bunu göreceğiz. Şu an için bir şey söyleyemem. Her şey, burada nasıl oynayacağıma bağlı." yanıtını verdi.

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