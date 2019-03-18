Diego Reyes'in performansı yönetimin yüzünü güldürdü
Diego Reyes’in Leganes’teki performansı Fenerbahçe yönetiminin yüzünü güldürüyor.
Fenerbahçe'de sezon sonu çalışmaları harıl harıl devam ederken kiralık olarak Leganes'e gönderilen Diego Reyes'ten güzel haberler geliyor.
Sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen 27 yaşındaki stoper, kiralık olarak gittiği La Liga ekibinde kendini bulmaya başladı. Meksikalı oyuncu son 3 lig maçında 11'de sahaya çıktı.
Futbolcunun düzenli forma şansı bulması, Fenerbahçe yönetiminde yüzleri güldürüyor. Reyes'in istikrarlı oynamasının, yaz döneminde futbolcuyu elden çıkarmada etkili olacağı düşüncesi hakim. Reyes'in, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.
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