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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Diego Reyes'in performansı yönetimin yüzünü güldürdü
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Futbol
Sabah
18.03.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Diego Reyes'in performansı yönetimin yüzünü güldürdü

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Diego Reyes'in performansı yönetimin yüzünü güldürdü

Diego Reyes’in Leganes’teki performansı Fenerbahçe yönetiminin yüzünü güldürüyor.

Fenerbahçe'de sezon sonu çalışmaları harıl harıl devam ederken kiralık olarak Leganes'e gönderilen Diego Reyes'ten güzel haberler geliyor.

Sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen 27 yaşındaki stoper, kiralık olarak gittiği La Liga ekibinde kendini bulmaya başladı. Meksikalı oyuncu son 3 lig maçında 11'de sahaya çıktı.

Futbolcunun düzenli forma şansı bulması, Fenerbahçe yönetiminde yüzleri güldürüyor. Reyes'in istikrarlı oynamasının, yaz döneminde futbolcuyu elden çıkarmada etkili olacağı düşüncesi hakim. Reyes'in, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi var.

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Diego Reyesin performansı yönetimin yüzünü güldürdü

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