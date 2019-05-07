Diego Reyes geri dönüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDiego Reyes geri dönüyor
GeriFutbol Diego Reyes geri dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
07.05.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Diego Reyes geri dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diego Reyes geri dönüyor

Fenerbahçe'nin kabusu olan Meksikalı oyuncu, İspanya'da bekleneni veremedi. Performansı yerden yere vurulduktan sonra kiralık gittiği Leganes'te sadece bir maçta 90 dakika oynayan Diego Reyes, Haziran'da yeniden sarı lacivertlilerin futbolcusu olacak.

Fenerbahçe transferde tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden Diego Reyes'in performansı "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Bedelsiz olarak alınan ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe taraftarı için tam bir hayal kırıklığı oldu ve yapılan eleştiriler sonrası İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandı. İspanya'da ligin bitimine 2 maç kaldı. Ancak Reyes'in, La Liga'daki performansı da hiç kimseyi memnun etmedi.

Fenerbahçede Michael Frey takım arıyor
Fenerbahçe'de Michael Frey takım arıyor

ERSUN YANAL KADRODA İSTEMİYOR
27 yaşındaki oyuncu, Leganes formasını Ocak'tan bu yana 5 lig maçında giydi. Bu maçların 3'ünde 11'de şans bulabilen Reyes, sadece 1 mücadelede 90 dakikayı tamamlayabildi. 1 yıllık kontratı kalan Meksikalı stoper, Haziran ayı itibariyle yeniden F.Bahçe'nin futbolcusu olacak. Ancak Ersun Yanal kesinlikle onu kadroda düşünmüyor. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu göndermek için yeniden takım arayacak.

Real Madrid'li Vinicius Jr'ın, Leganes ağlarına gönderdiği harika gol... 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Diego Reyes geri dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Guardiola'nın Kompany'nin golüne tepkisi: 'Şut çekme' dedim...

Ozan Kabak Bombası! Tam 20 milyon euro...

Süper Lig ne zaman bitecek?

Galatasaray'da dev prim: 3 milyon derbiye, 3 milyon Rize'ye!