Diego Reyes geri dönüyor
Fenerbahçe'nin kabusu olan Meksikalı oyuncu, İspanya'da bekleneni veremedi. Performansı yerden yere vurulduktan sonra kiralık gittiği Leganes'te sadece bir maçta 90 dakika oynayan Diego Reyes, Haziran'da yeniden sarı lacivertlilerin futbolcusu olacak.
Fenerbahçe transferde tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden Diego Reyes'in performansı "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Bedelsiz olarak alınan ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe taraftarı için tam bir hayal kırıklığı oldu ve yapılan eleştiriler sonrası İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralandı. İspanya'da ligin bitimine 2 maç kaldı. Ancak Reyes'in, La Liga'daki performansı da hiç kimseyi memnun etmedi.
ERSUN YANAL KADRODA İSTEMİYOR
27 yaşındaki oyuncu, Leganes formasını Ocak'tan bu yana 5 lig maçında giydi. Bu maçların 3'ünde 11'de şans bulabilen Reyes, sadece 1 mücadelede 90 dakikayı tamamlayabildi. 1 yıllık kontratı kalan Meksikalı stoper, Haziran ayı itibariyle yeniden F.Bahçe'nin futbolcusu olacak. Ancak Ersun Yanal kesinlikle onu kadroda düşünmüyor. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu göndermek için yeniden takım arayacak.
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