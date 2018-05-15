Diego Maradona hem başkanlık yapacak hem de hocalık
Diego Armando Maradona Belarus Kulübü Dinamo Brest'in hem başkanı hem de teknik direktörü oldu.
Dünya futbol efsanesi Diego Maradona sürpriz bir hamle yaptı. Arjantinli, Beyaz Rusya'da Dinamo Brest Kulübü'nün başkanı oldu. Maradona aynı zamanda bu kulübün teknik direktörlüğünü de yapacak.
Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wasl ve Fujairah gibi kulüplerin teknik patronluğunu yapan futbol adamı, bir süredir futbolun içinde değildi.
Oyuncularının toplam piyasa değeri 14,5 milyon Euro'yu bulan takım, sezonu dördüncü sırada bitirmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle