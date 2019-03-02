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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.03.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Diego Lugano'dan büyük sürpriz!

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Diego Lugano'dan büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano, futbolu bıraktığı Sao Paulo kulübünde yönetici olarak göreve başlamıştı. 38 yaşındaki eski futbolcu ile ilgili ülkesi Uruguay'dan gündem yaratan bir iddia geldi.

Fenerbahçe'ye 2006 yazında Sao Paulo'dan transfer olan Diego Lugano, Sarı Lacivertli kulüpte 5 yıl boyunca top koşturmuştu.

2011 yazında Paris Saint Germain'in yolunu tutan Uruguaylı stoper, 2016'nın başında yeniden Sao Paulo'ya dönmüş ve futbolu da bu kulüpte bırakmıştı.

Efsanesi olduğu kulüpte yönetici olarak göreve başlayan 38 yaşındaki eski futbolcuyla ilgili olarak ülkesi Uruguay'dan flaş bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Ecos gazetesinin haberine göre Sarı Lacivertliler'in eski savunmacısı, Uruguay Futbol Federasyon'na başkan olmaya hazırlanıyor.

Uruguaylı Profesyonel Futbolcular Birliği ve Amatör Futbolcular Birliği'nin tam desteğini alan Lugano'nun görevi devralması hâlinde efsanesi olduğu Santos'tan ayrılacağı ifade edildi.

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