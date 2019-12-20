Diego Forlan'ın yeni takımı açıklandı!

Spor Arena Dış Haberler | Uruguay futbolunun efsane isimlerinden Diego Forlan, ülkesinin takımlarından Penarol'un başına geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Diego Forlan ile resmen anlaşmaya varıldığı ve takımın yeni patronunun Uruguaylı efsane olduğu belirtildi.

Uruguay Milli Takım forması ile birçok başarı yakalayan Forlan; futbolculuk kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giymişti.

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