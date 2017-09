Diego Costa Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Diego Costa'yı renklerine kattığını açıkladı. Chelsea'de gözden çıkarılan İspanyol golcünün sağlık testlerinden geçerek resmi imzayı attığı kaydedildi.

Yıldız futbolcunun 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Çarşamba günü takıma katılacağı açıklanan 28 yaşındaki santrfor, transfer kayıt zamanı sona erdiği için ocak ayına kadar forma giyemeyecek.

İlk açıklamalarını yapan Costa şu ifadeleri kullandı:

Eve döndüğüö için çok mutluyum. Her zaman söyledim, Atletico Madrid benim evim. Takıma katkı vermek için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi takım içni her şeyimi vermeye çalışacağım