Didier Drogba'dan Seri paylaşımı
Galatasaray'da Jean Michael Seri transferinde aktif rol aldığı belirtilen Didier Drogba, sessizliğini bozdu...
Twitter'da, Seri transferinde büyük katkısı olduğu yönünde atılan bir twiti sayfasında paylaşan Fildişi Sahilli efsane, haberleri de doğrulamış oldu.
Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Boom 💥 https://t.co/cTV15LqZd2— Didier Drogba (@didierdrogba) July 18, 2019
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