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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.07.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Didier Drogba'dan Seri paylaşımı

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Galatasaray'da Jean Michael Seri transferinde aktif rol aldığı belirtilen Didier Drogba, sessizliğini bozdu...

Twitter'da, Seri transferinde büyük katkısı olduğu yönünde atılan bir twiti sayfasında paylaşan Fildişi Sahilli efsane, haberleri de doğrulamış oldu.

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki orta saha, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Drogbadan Seriye: Hiç düşünme git
Drogba'dan Seri'ye: 'Hiç düşünme git'

Didier Drogbadan Seri paylaşımı

Didier Drogbadan Seri paylaşımı

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