Didier Deschamps: ''Liderliği biz hak ettik! Türkiye...''
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, grup liderliği hakkında konuştu.
Grubun son maçında Arnavutluk'u 2-0 yenen ve grubu lider tamamlayan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, açıklamalarda bulundu.
Fransız teknik adam, ''Elemeler başladığında hedefimiz grup liderliğiydi. İstediğimizi de aldık ve grubu lider bitirdik. Türkiye'nin de iyi oynadığını söyleyebilirim ancak grup liderliğini biz hak ettik.'' sözlerini kullandı.
Grubu lider bitiren Fransa, Türkiye'den 2 maçta sadece 1 puan alabilmişti.
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