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Haber Giriş: 11.01.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer yapıyor!

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Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer yapıyor!

Hollanda'da Feyenoord'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan iki futbolcuyu gözüne kestirdi.

Spor Arena Dış Haber | Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un teknik direktörlüğünü yapan Dick Advocaat, transferde Beşiktaş'ı bekliyor.

Tecrübeli teknik adamın transfer listesinde Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens bulunuyor. Hollanda basınının haberine göre Advocaat, özellikle Türkiye'de bulunduğu dönemde oldukça beğendiği Oğuzhan'ı Feyenoord'da görmek istiyor.

Takımın yaratıcı eksikliğini Oğuzhan ile doldurmak isteyen Advocaat'ın transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. Oğuzhan'ın da Hollanda'ya gitmeye sıcak baktığı kaydediliyor.

LENS İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

Öte yandan Advocaat, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Jeremain Lens için de beklemeye geçti. 32 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek isteyen

Feyenoord, Beşiktaş'tan gelecek cevabı beklemeye geçti. Hollanda ekibi, bu transfer için bonservis ücreti ödemek istemiyor.

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