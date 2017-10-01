Diaw oynamadı, Prepelic 29 attı!

Eurobasket final maçında Doncic ve Dragic'in kenarda olduğu son bölümdeki performansı ile Slovenya'yı şampiyonluğa ulaştıran Klemen Prepelic, Levallois'in deplasmanda Chalon'u 79-77 yendiği maçın belirleyici ismi oldu. Levallois'te Boris Diaw ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi.
28 dakika sahada kalan Prepelic 5/7 serbest atış, 4/10 üç sayı, 6/8 iki sayı isbetiyle 29 sayıya ulaştı. (basketfaul)
Fransa Ligi'nde günün diğer sonuçları:
Antibes 70 – 63 Le Portel
Dijon 74 – 87 Bourg-en-Bresse
Le Mans 73 – 58Pau-Lacq-Orthez
Hyères-Toulon 85 – 70 Limoges
Lyon-Villeurbanne 77 – 59 Cholet