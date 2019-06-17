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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
17.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Diagne'ye mesaj sorgusu

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Diagne'ye mesaj sorgusu

Yönetim, sosyal medya hesabında 'G.Saray' ifadesini silen Senegalli ile masaya oturacak.

UEFA kriterlerine uymak adına ‘satmadan alma’ prensibini benimseyen G.Saray Yönetimi, eğer Diagne ‘Gitmek istiyorum’ derse gol kralını satacak. Sarı kırmızılılar, Diagne’den gelecek parayla orta saha ve forvete takviye yapacak.

G.SARAY’da Mbaye Diagne belirsizliği devam ediyor... Devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya alınan ancak hem performansı hem de özel hayatı nedeniyle sarı kırmızı camiada eleştirilen Senegalli futbolcu önceki gün de sosyal medya hesabındaki ‘Galatasaray’ yazısını kaldırmış ve bu hareket, golcü oyuncunun ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Diagne hatta Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab’dan bazı futbolcuları da takip etmeye başlamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadan verdiği ayrılık mesajına Galatasaray da kayıtsız kalmayacak.

Diagne Galatasarayı hayatından sildi
Diagne Galatasaray'ı hayatından sildi

Arap kulüplerinin radarında

SEZONU 31 golle tamamlayan Senegalli futbolcunun iyi bir teklif alması halinde transferine onay verecek olan Galatasaray Yönetimi teklifler için beklemeye başladı. 15 milyon Euro ve üzerinde bir teklife ‘evet’ demeye hazırlanan sarı kırmızılı kulüp, Arap ekiplerinden istediği rakam gelene kadar bekleyecek. Yönetim, gelecek hafta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası bitene kadar Diagne için istediği teklifi alamazsa bu kez Senegalli oyuncu ile masaya oturulacak. Yıldız oyuncu halen “Ayrılmak istiyorum” derse ‘dur’ denilmeyecek ve arayışlar hızlanacak.

Transfer bütçesi Diagne’den

KASIMPAŞA’dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mbaye Diagne’yi iyi bir rakama satmak isteyen Galatasaray bu amacına ulaşırsa hem UEFA’nın bonservis kısıtı gereğini yerine getirip artıya geçecek hem de gelecek transferler için bütçe ayıracak. UEFA’nın istediği kriterlere yüzde 100 uyma kararı alan Galatasaray, bu nedenle transfer dönemini de artıda kapatma hedefinde. Sarı kırmızılılar, Diagne’nin satışı halinde orta saha ve forvet takviyesini Senegalli oyuncudan gelen gelir ile finanse edecek. Bu nedenle 13 milyonun altında bir rakama sıcak bakılmıyor.

Mbaye Diagne'nin hikayesini izliyoruz...

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