Diagne'ya dev teklif! 86 milyon...
Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, ayrılıyor...
Sarı kırmızılıların devre arsında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye Al Shabab'dan dev bir teklif geldi.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da gözden çıkarılan yıldız forvet için Suudi Arabistan kulübü 15 milyon dolarlık (yaklaşık 86 milyon TL) teklif sundu.
Bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de toplam 29 maça çıkan Diagne, 30 gol atıp 3 de asist yaptı.
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