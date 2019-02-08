Diagne'nin yeni saç stili şaşırttı
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, yeni saç stiliyle şaşırttı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, saç stilini değiştirdi.
Kasımpaşa forması giydiği dönemde de saç stilini değiştiren Senegalli golcü, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde yeni saç stilini sosyal medya hesabından paylaştı.
Diagne, Trabzonspor karşılaşmasında, ilk kez Galatasaray forması giyecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle