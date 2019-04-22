Diagne'nin tek rakibi Messi!
Bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 28 golü bulunan Diagne, Avrupa’nın da en iyi forvetleri arasında yer alıyor.
Önde gelen ligler dikkate alındığında Diagne’yi geçen tek oyuncu, Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi (33 gol). Ronaldo, Lewandowski, Luis Suarez gibi yıldızları geride bırakan Galatasaray’ın Senegalli forveti, 28 golün 11’ini ise penaltıdan kaydetti.
Avrupa’nın en skorer 10 oyuncusu
Herkes eleştiriyor ancak Galatasaray'ın gülcüsü Mbaye Diagne atmaya devam ediyor... Türk Telekom Stadı’ndaki Malatya mücadelesinde hat-trick yapan Diagne, Kadıköy’deki derbi performansıyla ise sınıfta kalmıştı. Hücumda bir türlü varlık gösteremeyen, hocası Fatih Terim’i de etkisiz futboluyla çok sinirlendiren Diagne, 11’deki yerini kaybetmekten ise son anda kurtulmuştu.
Hafta içinde hocası tarafından ciddi şekilde uyarılan Senegalli forvete derbi kamçısı yaradı... Kayserispor maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Diagne, geçmiş maçlara nazaran hırslı futboluyla da alkış aldı. Diagne artık gözünü rekora gitti. Ligde 28 gole ulaşan 28 yaşındaki santrfor, 1 gol daha atarsa Gomis’i yakalayacak. Kalan 5 haftada 2 gol atması durumunda, Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancısı olacak.
Tek rakibi Messi
Bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 28 golü bulunan Diagne, Avrupa’nın da en iyi forvetleri arasında yer alıyor. Önde gelen ligler dikkate alındığında Diagne’yi geçen tek oyuncu, Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi (33 gol). Ronaldo, Lewandowski, Luis Suarez gibi yıldızları geride bırakan Galatasaray’ın Senegalli forveti, 28 golün 11’ini ise penaltıdan kaydetti.
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