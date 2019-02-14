Diagne'nin performansı, teknik heyeti tatmin etmedi
Trabzonspor maçında 9.5 km koşan Senegalli golcüden katettiği mesafeyi artırmasını isteyen Galatasaray Teknik Heyeti, özellikle 'pres' vurgusu yaptı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Benfica karşısında Galatasaray'ın gol silahı olacak Mbaye Diagne'ye hocalarından uyarı geldi.
Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydiği Trabzonspor karşılaşmasında 9.5 km koşan Senegalli golcüye peformansı hakkında kısa bir değerlendirme yapan teknik heyet, oyuncudan saha içinde daha aktif olmasını isteyerek Benfica savunmasına pres yapması gerektiği uyarısında bulundu.
Büyük beklentilerle transfer edilen Diagne koşu mesafesinde 10 km barajını aşmaya çalışacak.
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