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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Diagne'nin menajeri İstanbul'a çağrıldı! 13 milyon euroya...

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Diagne'nin menajeri İstanbul'a çağrıldı! 13 milyon euroya...

G.Saray’da gözden çıkarılan Diagne için Suudi Arabistan kulübü 8 milyon Euro önerdi. 13 milyon Euro talep eden yönetim golcü yıldızın menajerini İstanbul’a davet etti.

Galatasaray'da ​Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal resmi teklifte bulundu. Geçen sezon Gomis'i transfer eden Al Hilal Diagne için 8 milyon Euro önerdi.

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8 MİLYON EURO AZ BULUNDU

Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon Euro'luk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.

DİAGNE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

G.Saray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 30 golle gol kralı olan Diagne, menajerini değiştirdi. Senegalli futbolcu bundan böyle Gomis'in de menajerliğini yapan Etienne Mendy ile anlaştı.

MENDY İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı yönetimin menajer Etienne Mendy'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Senegalli futbolcu için13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın asla kabul edilemeyeceği menajere bildirilecek.

İşte Süper Lig'in Gol kralı Mbaye Diagne'nin hikayesi...

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Diagnenin menajeri İstanbula çağrıldı 13 milyon euroya...

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