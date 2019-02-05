Diagne'nin cezası ne zaman bitecek?
Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin cezasının ne zaman biteceği ve Galatasaray formasını giyeceği tarih, başta sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar olmak üzere, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Diagne'nin cezası ne zaman bitiyor?
Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezası alan 27 yaşındaki Senegalli golcü Diagne'nin, Hatayspor maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erecek.
Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.
Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.
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